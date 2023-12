Calciomercato Milan, la proroga del Decreto Crescita arma decisiva per il possibile arrivo di Guirassy: come cambierebbe lo stipendio

La deroga al Decreto Crescita, la cui validità è stata prorogata fino a febbraio, potrebbe agevolare il calciomercato Milan nell’assalto a Guirassy.

Il guineano infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiede 5 milioni di euro netti: con le agevolazioni della norma i rossoneri al lordo pagherebbero solo 2.5 milioni in più invece che 10 per un totale di 7.5. La pista è sempre più bollente.

