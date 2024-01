Non ha dubbi l’ex compagno Breitenmoser, il nuovo acquisto dell’Inter Tajon Buchanan p perfetto per dialogare con Thuram e Lautaro Marinez

Intervenuto a Gianlucadimarzio.com, l’ex compagno di Tajon Buchanan ha parlato così del nuovo acquisto dell’Inter. Ecco un estratto sul possibile rapporto con Thuram e Lautaro Martinez.

TANDEM THURAM-LAUTARO – «E’ perfetto per dialogare con Marcus e Lautaro in campo, perché grazie al suo modo di giocare libera spazi per i compagni intorno a lui. Sa ricevere la palla tra i piedi ma anche attaccare gli spazi con palle in profondità. E poi sa far male in tutti i modi perché è molto polivalente… se ho tempo andrò a trovarlo a Milano».

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DELL’EX COMPAGNO BREITENMOSER

L’articolo Buchanan-Inter, Breitenmoser: «Perfetto per Lautaro e Thuram, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG