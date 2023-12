Buchanan Inter, dal Belgio confermano la trattativa: il Club Brugge vuole 10 milioni di euro e c’è una clausola sulla rivendita!

L’Inter va avanti nella trattativa per l’acquisto di Tajon Buchanan. Arrivano conferme anche dal Belgio, dove il quotidiano Voetbal Nieuws parla della richiesta economica fatta dal Club Brugge per la cessione del calciatore: vuole 10 milioni di euro. Il canadese si trasferì in Belgio per 6 milioni.

Spunta anche una clausola sulla rivendita che sarebbe presente sull’attuale contratto dell’esterno canadese con il Brugge. Di questi eventuali 10 milioni, il 10% andrà al New England Revolution, ovvero il suo precedente club.

L’articolo Buchanan Inter, dal Belgio: il Brugge vuole 10 milioni di euro e c’è una clausola! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG