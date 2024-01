Buchanan, neo acquisto dell’Inter, farà l’esordio a San Siro come spettatore in occasione della sfida con il Verona, poi andrà in Belgio

Il Corriere dello Sport definisce nella propria edizione odierna il cronoprogramma delle prossime giornate di Buchanan, neo acquisto dell’Inter.

Il canadese, dopo l’esordio da spettatore a San Siro per la sfida con il Verona, volerà in Belgio per le ultime questioni burocratiche (gli serve un permesso di soggiorno essendo extracomunitario). Poi sarà finalmente a disposizione di Inzaghi, a partire dalla sfida con il Monza e successivamente per la Supercoppa.

L’articolo Buchanan-Inter, esordio a San Siro da spettatore: ora il ritorno in Belgio e poi… Ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG