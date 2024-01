Tajon Buchanan si è unito all’Inter in questa sessione di mercato, e ieri ha svolto il primo allenamento di gruppo: le sensazioni

Nonostante il recente periodo di limitato impiego in Belgio, Tajon Buchanan si è presentato all’Inter in buone condizioni fisiche agli occhi dello staff di Inzaghi.

Pur non essendo al massimo, l’obiettivo di Inzaghi è renderlo operativo nel minor tempo possibile. Il nuovo acquisto sarà sottoposto a sessioni specifiche, non solo sul versante atletico ma anche tattico. Il ruolo cruciale nel 3-5-2 di Inzaghi richiede un approccio mirato, con sedute video per comprendere al meglio il suo inserimento.

L'articolo Buchanan Inter, ieri il primo allenamento: ha lasciato questa impressione allo staff proviene da Inter News 24.

