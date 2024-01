Buchanan Inter, il retroscena di A Bola: Sporting beffato dai nerazzurri, ecco come e cosa è successo. I dettagli dal Portogallo

Il colpo del calciomercato Inter di gennaio è Tajon Buchanan. L’esterno canadese è arrivato in nerazzurro per rimpiazzare l’infortunio di Juan Cuadrado. Spunta un retroscena sul calciatore ex Club Bruges, per il quale non mancava la concorrenza.

Stando a quanto riferisce A Bola, lo Sporting Lisbona sarebbe stato beffato dai nerazzurri. Anche i portoghesi seguivano con interesse il giocatore. Lo aveva dichiarato, senza però fare i nomi, il tecnico Ruben Amorim: «C’era un giocatore che abbiamo provato a prendere in ogni modo ed è andato in un altro club. Gli auguriamo buona fortuna nella sua nuova avventura».

L’articolo Buchanan Inter, il retroscena di A Bola: Sporting beffato dai nerazzurri, ecco come proviene da Inter News 24.

