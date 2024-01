I nerazzurri potrebbero trovarsi ad incassare qualche milione di euro in più rispetto alle aspettative in questo mercato di gennaio.

Il marcato in entrata dell’Inter è chiuso con il solo arrivo di Tajon Buchanan dal Club Brugge: ora Marotta e Ausilio lavorano sul rinnovo di Lautaro Martinez e su operazioni a costo zero per luglio.

Sirene inglesi

Negli ultimi giorni però si sono aperte un paio di possibilità in uscita: Lucien Agoumé si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Siviglia mentre Stefano Sensi interessa al Leicester. La prima operazione è diventata ufficiale poche ore fa: gli spagnoli possono riscattare il giocatore a fine stagione per 8 milioni di euro mentre c’è la recompra per i nerazzurri.

Lucien Agoume

La trattativa

L’ex Sassuolo piace ad Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus tra le altre, fino all’anno scorso vice di Pep Guardiola al Manchester City, ora allenatore del Leicester, club in cui c’è anche l’ex Inter Cesare Casadei. Gli inglesi qualora vendessero Praet penserebbero a formulare un’offerta ai nerazzurri che non intendono regalare il suo cartellino. Secondo Tuttosport l’Inter chiede tra i 2 ed i 3 milioni per la sua cessione; anche in caso di permanenza, l’addio di Sensi è scontato a fine stagione, quando cioè scadrà il suo contratto. Sia Sensi che Agoumé non verranno sostituiti, troveranno maggior spazio in Prima Squadra Stankovic, Akisanmiro e Kamate della Primavera. L’Inter spera che l’ex Sassuolo accetti così da liberarsi anche del suo ingaggio: l’avventura del centrocampista era iniziata benissimo ma si è conclusa in maniera molto mesta a causa dei suoi continui infortuni.

