Medina Inter, due rivali piombano sul difensore del Brest! Ecco chi vuole l’obiettivo per la difesa dei nerazzurri, le ultime

Il nome di Facundo Medina era stato accostato al calciomercato Inter come obiettivo per la difesa, sotto consiglio di Javier Zanetti. Sul centrale del Brest, però, non sembra mancare la concorrenza.

A mettere gli occhi sul calciatore classe 1999 sarebbero state anche Milan e Juve! Intanto il club francese non intende venderlo e sarebbe pronto ad offrirgli un rinnovo di contratto. A riferirlo è Footmercato, dalla Francia.

L’articolo Medina Inter, due rivali piombano sul difensore del Brest! Le ultime proviene da Inter News 24.

