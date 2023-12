Buchanan Inter, spunta la data per la chiusura dell’affare! Tutti i dettagli sulla trattativa col Club Brugge: si può chiudere a breve

L’Inter fa sul serio per Tajon Buchanan ed accelera nella trattativa col Club Brugge per far arrivare l’esterno canadese a Milano il prima possibile, visto l’infortunio e l’operazione al tendine d’Achille alla quale si è sottoposto Cuadrado.

È lui l’obiettivo numero uno per la sessione invernale di calciomercato. Spunta una data per il possibile arrivo dell’esterno e per la chiusura dell’affare. A parlarne è Rai Sport. Il classe ’99 potrebbe trasferirsi in nerazzurro prima del match di apertura del 2024 contro il Verona del 6 gennaio.

L’articolo Buchanan Inter, spunta la data per la chiusura dell’affare! Tutti i dettagli proviene da Inter News 24.

