Il nuovo esterno dell’Inter Buchanan si è espresso ricordando anche la sua infanzia

Buchanan si è raccontato a TSN: le dichiarazioni del nuovo esterno dell’Inter:

INFANZIA – «Ovviamente è stato un periodo molto buio per me e per tutta la mia famiglia; ma dovevo andare avanti. Tanti pensano che essendo piccolo non ricordi la figura di mio padre, invece io lo ricordo molto bene».

L'articolo Buchanan: «La mia infanzia è stata un periodo buio» proviene da Inter News 24.

