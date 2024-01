Buchanan nuovo giocatore dell’Inter: le cifre e i bonus dell’affare

Sacha Tavolieri ha aggiornato sull’affare Buchanan per l’Inter:

« Buchanan all’Inter è ormai una questione di tempo. Il giocatore attende il via libera definitivo da parte dei club per procedere alle prossime fasi del suo trasferimento in nerazzurri. Come previsto, il costo sarà vicino ai 10 milioni di euro ma alla fine i bonus saranno incluso»

L’articolo Buchanan, le cifre dell’affare che lo porterà all’Inter: i bonus proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG