L’esterno canadese spera di tornare in campo anche con la maglia nerazzurra dopo averlo fatto con la sua nazionale; nel frattempo emerge un’indiscrezione clamorosa. Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti rappresenta una fase cruciale per la strategia e le ambizioni di una squadra. L’Inter si è trovata al centro di voci riguardanti il futuro di uno dei suoi giocatori, Tajon Buchanan. Il ritorno Dopo un’attesa lunga quasi cinque mesi, Buchanan ha finalmente fatto il suo ritorno in campo. Non vestendo i colori nerazzurri, ma rappresentando la nazionale canadese in occasione della sfida contro il Suriname, nell’ambito della Lega A della Concacaf Nations League 2024/25. La situazione Nonostante Inzaghi finora lo abbia impiegato pochissimo, soprattutto a causa dello stop forzato per infortunio, l’Inter sembra ancora convinta delle sue potenzialità. Il giocatore è ritenuto un elemento prezioso per la rosa, capace di offrire qualità uniche, tra cui dribbling e velocità, […]

