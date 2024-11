Sta per partire la grande sfida sul mercato per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante canadese, un vero e proprio svincolato di lusso. Il calciomercato dell’Inter si accende con un nome che sta facendo molto discutere: quello di Jonathan David. Le indiscrezioni riguardo al futuro del giocatore si susseguono, e a mettere in luce gli ultimi sviluppi arriva l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha offerto dettagli significativi su questo calciatore tanto desiderato non solo dai nerazzurri, ma anche da altre grandi squadre della Serie A. La concorrenza Jonathan David è diventato oggetto di desiderio per diverse big del calcio italiano, in primis Inter e Milan, senza dimenticare un interesse da parte della Juventus. Un vero e proprio tesoro a costo zero che attira l’attenzione di tutti, ma con il Napoli pare momentaneamente defilato dopo l’acquisto di Romelu Lukaku. Di Marzio a Cronache di Spogliatoio sottolinea come l’Inter abbia già dimostrato […]

