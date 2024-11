L’ex difensore Francesco Colonnese difende l’allenatore nerazzurro dalle critiche e fa un paragone ardito con Bisseck. Tutto Mercato Web ha intervistato Francesco Colonnese che ha detto la sua sul momento dell’Inter a cominciare dalle critiche a Simone Inzaghi per le modalità del turnover. “Da quando è arrivato all’Inter è sempre stato così, ma è ingiusto. Simone è un tecnico preparatissimo, bisogna sempre cercare colpevole se le cose non vanno bene, ma è un allenatore moderno, europeo, diventa difficile giocarci contro. Le altre si devono adeguare all’Inter, è tra i migliori che ci sono, è di assoluto livello”. Su Bisseck “Ha grande struttura e grandi margini di miglioramento, è molto forte fisicamente e spesso gioca pure in un ruolo non suo come il braccetto di sinistra. È giovane, bravo e può solo migliorare, ha bisogno di tempo per essere un top, ma ha tutto per diventarlo. Anche Bastoni aveva amnesie quando arrivò…”. Il rinnovo Il […]

