Gigi Buffon, a BSMT, ha parlato del suo passaggio dalla Juve al Paris Saint – Germain. Ecco le sue parole

PASSAGGIO JUVE PSG – «Sono stato il capitano della Juve per tanti anni, conoscevo a menadito determinate dinamiche e non volevo che la mia presenza interrompesse la fluidità di un percorso. Avevo deciso a inizio anno che avrei smesso, poi non siamo andati al Mondiale ma continuavo a performare bene e non volevo chiudere così. Mi sono incontrato con la dirigenza a gennaio, sentivo che non era la cosa giusta continuare. Ho detto: ‘Va bene così, non creiamo situazioni forzate’. Avevo già organizzato la mia vita post calcio, poi nel giro di un mese è arrivata la chiamata al PSG: è stata un’esperienza eccezionale, mi sono sentito libero. Parigi ha un respiro internazionale, vivere una realtà così… Mi sono sentito bene, un cittadino del mondo. Mi hanno voluto tutti bene, mi hanno dato tanto. Alla Juve pensavo fossimo campioni del mondo, poi lì ho visto tutti quei giocatori insieme, Mbappè, Verratti, Thiago Silva… Con loro a Torino avremmo vinto quattro Champions League, poi ovviamente ci sono pro e contro in tutto».

