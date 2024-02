Gianluigi Buffon torna a parlare del suo rapporto con il mondo Juve e della Champions: le parole dell’ex capitano bianconero

Ospite di un evento a Biella, Gianluigi Buffon è tornato a parlare del suo rapporto col mondo Juve. Le dichiarazioni riprese dall’Eco di Biella.

CHAMPIONS LEAGUE – «Non è mai stata una ferita per me, per me è stata lo stimolo per battermi ogni anno per qualcosa di estremamente grande. Se poi devo fare un discorso generale che tocchi il mondo Juve, compagni e dirigenti, mi è dispiaciuto tanto per loro e per i tifosi che da trent’anni più o meno anelano a questa coppa. Per me, giocare in Champions la gioia era già quello, vincerla sarebbe stato la chiusura di un cerchio ma non mi interessa».

