Buffon: «Maignan non è una sorpresa. Sul campo ha…». L’ex portiere ha elogiato il rossonero e lo ha inserito tra i top 5 al mondo

Intervenuto a Sky Sport, Gigi Buffon ha confrontato André Onana e Mike Maignan, portiere rispettivamente di Inter e di Milan.

Ecco le sue parole: «Maignan non è una sorpresa, il suo valore l’ha dimostrato lo scorso anno. Onana si è inserito in maniera convincente, ha dimostrato personalità. Sul campo hanno meritato di essere considerati nella cerchia dei primi 5 portieri mondiali e non penso di regalare loro nulla dicendo questo»

