Milan, Frattesi: una big di Serie A insiste! Le ultime di mercato. Sarri vuole il giocatore e la Lazio potrebbe muoversi

Il Milan e non solo sono sulle tracce di Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo. È uno degli obiettivi della Lazio, perché sulla lista di Maurizio Sarri.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico farà di tutto per convincere Claudio Lotito ad affondare il colpo con il Sassuolo: per il giocatore saranno necessari 30 milioni di euro.

