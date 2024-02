L’ex numero 1 della Juventus Gigi Buffon, a BSMT, ha parlato del mondiale vinto nel 2006. Ecco le sue dichiarazioni

Gigi Buffon, a BSMT, si è soffermato sul campionato del Mondo vinto nel 2006. Le parole dell’ex Juve.

BUFFON – «Il Mondiale è la soddisfazione e il picco di una carriera per uno sportivo. Poi per quanto riguarda il discorso calcio questo fa deflagrare di emozioni. È stato un momento bellissimo ma mi ricordo anche che abbiamo dovuto superare tante pressioni dovute alla volontà di poter e volere vincere che quando abbiamo vinto io ero veramente felice fosse finita. Ero talmente spossato che non mi sono goduto la vittoria, ero soddisfatto ma stanco»

The post Buffon ricorda il Mondiale 2006: «Picco di una carriera per uno sportivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG