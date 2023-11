Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a margine della “Hall of Fame del Calcio Italiano” a Coverciano

NON FA PARTE DELLA HALL OF FAME – «Credo di non esser stato preso ancora in considerazione perché molti mi ritengono ancora in attività. Entrare nella Hall of Fame vuol dire far parte di una élite davvero speciale. Pallone d’Oro del 2006? No, devo dire la verità, ho concluso la carriera senza alcun rimpianto. Ho sempre messo davanti i risultati e le soddisfazioni di squadra».

