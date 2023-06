Bugo, su Twitter, si è espresso così sul futuro della Juve.

BUGO – «Allora situazione Juve, vi dico la mia. Allegri rimane almeno un altro anno, cambiare ora accentua l’incertezza. Giocatori: Di Maria e Paredes via, Rabiot non credo che conferma, anche Dusan non resterà penso, Milik secondo me non serve. Agnelli non ha patteggiato, e quindi dopo il 15 giugno si potrebbero aprire delle novità, come un suo ritorno in presidenza appena si sono calmate le acque».

