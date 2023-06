Alessandro Birindelli ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Vlahovic.

VLAHOVIC JUVE – «Vlahovic come tanti altri può finire sul mercato. Ma ripeto, queste domande andrebbero fatte alla società per capire quali sono le loro idee per il futuro. Io posso dire che in un mercato globale così, e aperto, ormai può succedere di tutto».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A BIRINDELLI

The post Vlahovic Juve, Birindelli avvisa: «Può succedere di tutto…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG