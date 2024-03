É tornato il Bayern Monaco: i bavaresi vincono e travolgono il Mainz per 8-1: Kane protagonista con una tripletta

Il Bayern Monaco, dopo aver battuto la Lazio in Champions League, torna di prepotenza anche in Bundesliga. Contro il Mainz la squadra di Tuchel vince con un nettissimo 8-1: grande protagonista Kane con una tripletta, poi due gol di Goretzka e Muller, Musiala e Gnabry completano la goleada.

Anche se è difficile una rimonta in campionato – con il Bayer Leverkusen a +7 e con una partita in meno – una vittoria che ridà morale ai bavaresi in ottica europea, il principale obiettivo rimasto alla squadra.

