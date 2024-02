Vittoria per il Bayer Leverkusen nello scontro diretto con il Bayer Monaco: la squadra di Xabi Alonso allunga in cima alla Bundesliga

Una vittoria decisiva per il Bayer Leverkusen, che conferma la testa della Bundesliga dopo la vittoria contro il Bayern Monaco. Le aspirine vincono in casa nello scontro diretto per 3-0: apre le danze Stanisic e nella ripresa a segno Grimaldo e Frimpong nel finale.

La squadra di Xabi Alonso con questi tre punti volano a 55 punti, 5 in più dei bavaresi. Il dominio in Germania della squadra di Tuchel è arrivato al capolinea dopo 11 campionati consecutivi?

