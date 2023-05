Bundesliga, l’arbitro di Bochum-Borussia Dortmund condannato a morte dopo il rigore non concesso ai gialloneri, la sua denuncia

Sascha Stegemann, arbitro di Bundesliga, dopo gli errori in Bochum-Borussia Dortmund, in cui non ha concesso un rigore ai gialloneri, è stato vittima di pesanti minacce da parte dei tifosi gialloneri. «Comprendo le emozioni che si vivono dopo quanto successo venerdì – ha commentato -. Ma io e la mia famiglia siamo stati minacciati concretamente. Per questo motivo ho sporto denuncia».

Anche il numero uno degli arbitri tedeschi, Lutz Michael Fröhlich, ha preso le sue difese commentando: «Non c’è bisogno di parlare ancora dell’episodio verificatosi in campo. La squadra arbitrale ha commesso un errore. Quel che però non riesco a concepire è quel che succede dopo. Stegemann ha ricevuto minacce di morte, è una cosa squallida, inaccettabile, intollerabile».

