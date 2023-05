Conta di più un grande assistman o un goleador? Nel caso di Napoli e Manchester City entrambi possono contare sull’uno e l’altro

Avere un giocatore nel proprio organico che ha il compito e la qualità per confezionare assist vincenti, magari in quantità industriale, è una condizione per vincere il proprio campionato? Oppure è più importante possedere direttamente il goleador, che va a finalizzare il lavoro fatto da più soggetti? La risposta siamo andati a cercarla nei tre tornei che esprimono le 4 semifinaliste di Champions League. E che – di conseguenza – meritano quest’anno un’attenzione particolare in un’indagine sullo stato dell’arte del calcio europeo. Quindi, Serie A, Liga e Premier League, trascurando volutamente Ligue 1 o Bundesliga o l’Eredivisie alla quale siamo particolarmente attenti. La domanda alla quale vogliamo rispondere è se quindi i i sicuri o molto probabili vincitori possiedono un suggeritore che la concorrenza proprio non ha, nel tentativo di capire una delle ragioni dei successi di Napoli e Barcellona (in attesa di certificazione matematica) e Manchester City (se prevarrà nel testa a testa sull’Arsenal).

Andiamo a vedere la Top Five degli assistman.

Partiamo dagli inglesi, o meglio dal belga. A dominare la classifica ci sono 3 giocatori della Premier: oltre a essere il campionato più ricco, è anche quello con la maggiore spettacolarità. Nella velocità che lo caratterizza, si esaltano Kevin De Bruyne, il connazionale Trossard e Saka. Un perfetto traduttore del gioco di Pep Guardiola, due rappresentanti dei Gunners. La presenza al primo posto di De Bruyne non fa che confermare la sua grandezza, che lo ha portato nel corso di quest’anno a toccare quota 100 in Premier, andando a fare compagnia in un Olimpo abitato da Giggs, Rooney, Fabregas Rooney. Contando che il City ha anche il bomber da 1 gol a gara, al secolo Haaland, sarebbe davvero clamoroso se non riuscisse a bissare il titolo guadagnato lo scorso anno. Anche il Napoli, in fondo, è un esempio simile, potendo contare sulle rifiniture a getto continuo di Kvaratskheila e i gol del capocannoniere Osimhen. L’intruso è Antoine Griezmann. In Liga conta di più avere Lewandowski che segna come ha sempre fatto in tutti i contesti. Ma in quanto a invenzioni Le Petit Diable è sempre un bel vedere, come abbiamo ammirato anche al Mondiale in Qatar.

