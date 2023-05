Fikayo Tomori ha svolto del lavoro personalizzato: il punto sul difensore del Milan dopo l’infortunio patito contro la Roma

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per preparare l’impegno di domani contro la Cremonese. In gruppo però non c’è Fikayo Tomori.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24.com il difensore rossonero ha svolto un allenamento personalizzato.

