I risultati della Bundesliga: il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund nel Klassiker, perde ancora l’Union Berlino

Il Bayern Monaco dimentica l’eliminazione in Coppa e in Bundesliga si rifà con gli interessi nel Der Klassiker contro il Borussia Dortmund. Vittoria dei bavaresi per 4-0, con tripletta di Kane e Upamecano. Continua invece il periodo no dell’Union Berlino, che perde la dodicesima di fila con l’Eintracht, con Bonucci in campo. Bene la capolista Leverkusen, che vince contro l’Hoffenheim.

Union Berlino-Eintracht 0-3

Friburgo-Borussia M’Gladbach 3-3

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 2-3

Mainz-Lipsia 2-0

Colonia-Augsburg 1-1

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-4

