Buon compleanno a Gosens: gli auguri dell’Inter all’esterno tedesco, che oggi compie 29 anni

Questi gli auguri dell’Inter a Gosens:

«Nato a Emmerich am Rhein, compie oggi 29 anni Robin Gosens. L’esterno mancino è arrivato all’Inter nel Gennaio 2022. In maglia nerazzurra ha collezionato 58 presenze, realizzando 5 reti. La prima di queste cinque l’ha realizzata nella stagione 2021/22 nel derby di ritorno di Coppa Italia, il gol del 3-0 che ha aperto all’Inter le porte della finale, poi vinta contro la Juventus. Altro gol pesantissimo è stato quello segnato a Barcellona, nei gironi di Champions League. In maglia nerazzurra ha vinto 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Tanti auguri a Robin da parte dell’Inter e di tutti i tifosi nerazzurri! Buon Compleanno!»

