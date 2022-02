Buona la prima per Vlahovic e Zakaria: la Juve supera l’Hellas

Buona la prima per Vlahovic e Zakaria. La “nuova” Juventus parte col piede giusto nel segno dei nuovi acquisti. Sono stati loro, infatti, a risolvere il match di campionato contro il Verona. Il serbo si presenta segnando – nel primo tempo – la rete che stappa la partita. Lo svizzero, invece, chiude il conto nella ripresa trasformando la rete del definitivo 2-0 bianconero.

Lo Stadium applaude, Massimiliano Allegri apprezza: la Juventus, grazie al successo odierno, scavalca l’Atalanta di Gasperini – battuta a sorpresa in casa dal Cagliari – al quarto posto in classifica, entrando in piena zona Champions League. I bergamaschi hanno una gara in meno e domenica ospiteranno proprio Vlahovic e soci. Insomma, sarà un vero e proprio scontro diretto che potrebbe risultare decisivo.