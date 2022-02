Juventus-Verona chiude la domenica di Serie A. Allegri si affida subito ai colpi del mercato di gennaio: dentro sia Zakaria in mezzo al campo che Vlahovic in attacco, con Dybala e Morata a completare il reparto offensivo. Dall’altra parte, l’Hellas risponde con Barak e Tameze a sostegno di Lasagna. In palio ci sono punti pesantissimi, soprattutto per la Juve: con un successo i bianconeri scavalcherebbero l’Atalanta al quarto posto.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala; Vlahovic, Morata. A disp.: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, McKennie, Pellgrini, Kean, Bonucci, Kaio Jorge, Rugani, Ake. All.: Massimiliano Allegri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Tameze; Lasagna. A disp.: Chiesa, Berardi, Kalinic, Cancellieri, Bessa, Sutalo, Coppola, Retsos, Praszelik. All.: Igor Tudor