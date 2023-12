Questa mattina il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo, a -2 dalla Lazio

Simone Inzaghi riceve ottime notizie a due giorni da Lazio-Inter. Benjamin Pavard è completamente guarito e ha partecipato all’intero allenamento di questa mattina con il resto del gruppo.

Nonostante ciò, la decisione sulla sua convocazione per la sfida di domenica all’Olimpico non è stata ancora presa, secondo quanto riportato dai giornalisti di Sky Sport.

Si prevede che il ritorno di Pavard avvenga gradualmente, magari in panchina a Roma o, nella peggiore delle ipotesi, contro il Bologna in Coppa Italia, per poi guadagnarsi il posto da titolare entro la fine dell’anno.

