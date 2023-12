Domenica 17 dicembre si disputerà il confronto tra Lazio e Inter, che sarà particolarmente importante soprattutto per Calhanoglu e Bastoni

Come rivela la stessa Inter sul proprio sito ufficiale, il confronto con la Lazio di domenica 17 dicembre avrà un sapore particolare per due giocatori, Calhanoglu e Bastoni.

Il numero 20 dell’Inter, infatti, ha registrato quattro assist contro i biancocelesti in Serie A, superando qualsiasi altra squadra in questa statistica. Dall’altro lato, il difensore nerazzurro ha segnato la sua ultima delle quattro reti in campionato proprio contro la Lazio il 9 gennaio 2022. Questo è l’unico match in cui Bastoni è riuscito sia a realizzare un gol che a fornire un assist nel corso del torneo.

L’articolo Per Calhanoglu e Bastoni Lazio Inter ha un sapore particolare: il motivo proviene da Inter News 24.

