Buongiorno: «Giusto prendersi le responsabilità in momenti come questi». Le parole del calciatore del Torino

Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le parole del difensore di Torino:

«Lavoriamo tanto anche sull’aspetto mentale col mister, mi sento sempre più leader del gruppo ed è giusto prendersi le responsabilità in momenti come questi. Il gol di Alvarez nel finale? Ci sono state una serie di cose, a partire dal mio errore: sarei potuto arrivare prima sul pallone. Negli ultimi 10 minuti è mancata la concentrazione per portare a casa il risultato, abbiamo perso tanti palloni. Nazionale? Ci spero, sto lavorando per questo. Ascolto sempre i consigli del mister, si cresce anche così».

L’articolo Buongiorno: «Giusto prendersi le responsabilità in momenti come questi» proviene da Calcio News 24.

