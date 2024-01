Buongiorno Juve, Cairo lo blinda: «Ha un contratto fino al 2027». Le parole del presidente del Torino

All’uscita dall’Assemblea di Lega, il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto alle domande sul futuro di Buongiorno. Il capitano granata, oltre al Milan, è accostato anche alla Juventus.

CAIRO – «Con Buongiorno ci siamo parlati. Mi ha manifestato il suo pensiero. Gli ho detto: “Alessandro, io non ho impegni, tu per me sei importantissimo. Rimani con noi e sono contentissimo”. Ha un contratto fino al 2027».

