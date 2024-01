Buongiorno-Milan, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha ribadito ancora una volta l’incedibilità del difensore centrale

Intervenuto a Sky, Urbano Cairo ha parlato così di Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Con Riso siamo in buonissimi rapporti. Il tema di Buongiorno, l’ho detto già, non è un tema all’ordine del giorno per cui Buongiorno rimane con il Toro, punto e basta. Nella maniera più assoluta: resta al 100%».

