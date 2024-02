Buongiorno Milan, Galli: «Giocatore interessante per i rossoneri, ma…». Le parole dell’ex difensore rossonero sull’obiettivo di mercato

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di TVPlay dell’obiettivo di mercato Milan Alessandro Buongiorno. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

PAROLE – «Buongiorno l’ho visto poco giocare se non negli highlights, non ci ho messo gli occhi attentamente però è un po’ sulla bocca di tutti. È un difensore tosto, affidabile e con qualità certamente uno dei giocatori che può essere attenzionato da un grande club. È indubbio che potrebbe essere un giocatore interessante per il Milan»

