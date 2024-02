Futuro Pioli, Scala: «Sta facendo un ottimo lavoro e sono sicuro di questo». Le parole dell’ex calciatore ed ex allenatore sul futuro del tecnico rossonero

Nevio Scala è intervenuto ai microfoni dei media presenti all’evento organizzato per celebrare il quarto anno di attività della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci (Firenze) e ha parlato del futuro di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore ed ex allenatore sul tecnico rossonero:

PAROLE – «Il Milan è una grande squadra, che nell’anno dello Scudetto ha fatto delle cose incredibili. Poi un po’ si è fermato, ha qualche battuta d’arresto che varrebbe la pena valutare. Io però sono tifoso dei rossoneri e per me il Milan è sempre una grande squadra. Fare l’allenatore oggi è ancora più difficile, i tecnici sono sempre sotto pressione. Credo che Pioli stia facendo un ottimo lavoro e che non debba avere paura di essere sostituito. Penso che rimarrà al Milan per molto, molto tempo».

The post Futuro Pioli, Scala: «Sta facendo un ottimo lavoro e sono sicuro di questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG