Buongiorno Milan, i rossoneri preparano l’assalto al difensore di proprietà del Torino: le NOVITÀ in vista di giugno

Dopo il tentativo andato a vuoto nel corso dell’ultima sessione invernale, il calciomercato Milan è pronto ad andare nuovamente all’assalto di Alessandro Buongiorno la prossima estate.

A riportarlo è Tuttomercatoweb, che spiega come sia il difensore del Torino il vero sogno di mercato dei rossoneri per rinforzare la retroguardia. Non sarà semplice, ma la dirigenza vuole provarci fino in fondo.

