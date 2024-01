Buongiorno Milan, non solo il no di Cairo: ecco perchè è saltato il possibile arrivo in rossonero del difensore

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata sul mancato trasferimento di Alessandro Buongiorno al Milan. I rossoneri ci hanno provato ma hanno trovato di fronte a loro un doppio rifiuto.

In primis quello del Torino, che non aveva intenzione di cedere il suo capitano a stagione in corso, poi quello del difensore stesso, che vuole provare a raggiungere l’Europa con i granata. E proprio l’eventuale qualificazione a una competizione europea potrebbe complicare ulteriormente l’affare in estate, con il giocatore che a quel punto potrebbe essere invogliato a restare.

