Pioli via dal Milan, i bookmaker non hanno dubbi: sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Tutte le quote aggiornate

I bookmakers non hanno dubbi: come riportato da AgiproNews, nonostante la semifinale Champions e uno Scudetto vinto Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione.

A guidare i rossoneri potrebbe essere Antonio Conte: l’ex tecnico della Nazionale è offerto a 2,25, in netto vantaggio sullo stesso Pioli (4,50). In lista anche Thiago Motta (5,50), Palladino (7,50) e la coppia Farioli-De Zerbi (10).

The post Pioli via dal Milan, i bookmaker non hanno dubbi: sarà lui il nuovo allenatore rossonero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG