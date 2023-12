Accostato al calciomercato Milan come profilo per la difesa, Alessandro Buongiorno potrebbe lasciare il Torino in estate

Tra i nomi fatti per il calciomercato Milan in difesa c’è stato anche quello di Alessandro Buongiorno. Il Torino ha blindato il proprio difensore almeno per la prossima sessione invernale, dopo il mancato trasferimento del ragazzo che in estate era stato ad un passo dall’Atalanta per 17 milioni più il cartellino di Duvan Zapata.

Stando a quanto riferisce TMW, lo scenario sul futuro del centrale ha un punto interrogativo. La sua volontà sembra possa essere quella di restare in maglia granata, ma per lui si stanno muovendo le big italiane come anche Inter e Juve. Non è da escludere che Cairo in estate possa aprire ad una sua eventuale cessione di fronte ad un’offerta di 30 milioni di euro a salire.

