Buongiorno Milan, scenari ora stravolti: l’ultima mossa del Torino gela i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti

Alessandro Buongiorno è senza ombra di dubbio uno dei grandi obiettivi del calciomercato Milan in vista dell’estate. Dopo il tentativo andato a vuoto in inverno, i rossoneri sono pronti a riprovarci tra qualche mese.

Tuttavia come riportato da Tuttosport il Torino sta già lavorando per blindare il suo capitano. Ballerebbero circa 900mila euro per trattenere il giocatore e fare di lui una vera e propria bandiera. Una mossa che taglierebbe fuori dalla corsa il Milan.

