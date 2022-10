Buriani: «Il Milan ha la forza per aggiungere la seconda stella». Le parole del doppio ex della gara col Monza

Ha giocato nel Monza e nel Milan degli anni ’70 ed entrambe le tifoserie lo hanno amato. Ruben Buriani è il grande ex della sfida tra le due squadre di Silvio Berlusconi. Ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

SECONDA STELLA – «Assolutamente sì, questo Milan ha la forza per competere ancora per il titolo. Occhio all’Atalanta che non ha più le coppe europee e che dimostra con i fatti di meritare di stare lassù. E poi il Napoli, in questo momento un meccanismo».

MONZA – «Può puntare a salvezza tranquilla, i giocatori che son stati inseriti in estate stanno finalmente trovando condizione e convinzione. E poi ha la forza del club: Berlusconi e Galliani sanno fare calcio, sono dirigenti espertissimi. Il loro lavoro ha portato a un traguardo storico per tutta la Brianza. Il mio Monza aveva sfiorato la A nel ’77: ci condannò la sconfitta all’ultima giornata a Modena».

