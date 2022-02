C. Zanetti: “Mourinho sembra più calmo, Vlahovic voleva la Juve”

L’ex calciatore Cristiano Zanetti ha espresso le sue impressioni riguardo la Roma e la trattativa di Dusan Vlahovic a Tuttomercatoweb.com. “In fase di costruzione la Roma, non mi ha entusiasmato più di tanto; Mourinho è più calmo rispetto a quando era all’Inter, asseconda di più la società mentre prima si faceva comprare dieci giocatori. Sta andando avanti pian piano come tanti altri allenatori. Prima aveva la forza di dire: se mi vuoi mi prendi dieci giocatori, ora forse non avendo più vinto come prima si è dovuto adeguare”.

“Vlahovic voleva la Juve e la Fiorentina non ha potuto farci granchè, era scontato andasse lì anche come ambizioni di squadra. E’ normale, in Italia la Juve è un punto d’arrivo come l’Inter o il Milan. Quando i giocatori diventano importanti hanno la possibilità di prendere il doppio rispetto a quanto offriva la Fiorentina“.