Il rinnovo di Bremer non cambia gli scenari

Il Torino un po’ a sorpresa ha rinnovato il contratto del difensore Gleison Bremer anche se solo di un anno. Il precedente vincolo scadeva nel 2023, il prolungamento potrebbe essere visto come un qualcosa che darà più potere alla dirigenza granata quando se ne tratterà la cessione. È lo stesso punto di vista anche del Corriere dello Sport che si dice quasi certo di una sua partenza nella sessione estiva del calciomercato.

Il quotidiano aggiunge anche che i nerazzurri hanno già un accordo di massima col brasiliano, profilo ideale in caso di partenza di Stefan De Vrij. Urbano Cairo si sfrega le mani perché sul difensore ci sono anche Milan e Bayern Monaco che possono dar vita ad un’asta, per il dispiacere dell’Inter che non vuole andare oltre una certa cifra.