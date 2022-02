Zakaria: “È un sogno essere qui, mi ispiro a Patrick Vieira”

Il nuovo centrocampista della Juventus Denis Zakaria ha parlato in conferenza stampa; ecco le sue parole. “Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. Per me è davvero un sogno essere qui e ho deciso che fosse questo il modo giusto per proseguire la mia carriera. Sicuramente aumentare sensibilmente il numero dei miei gol è sempre stato un obiettivo e, visto che sono alla Juve, questo potrebbe essere sicuramente un buon momento per farlo“.

“Io amo attaccare, sono molto aggressivo. Ma mi piace anche difendere e recuperare i palloni. Posso definirmi un giocatore completo. Avere la Juve che ti cerca non succede tutti i giorni e io ho colto l’occasione perché come ho detto era un sogno. Spero di dare il mio contributo. Patrick Vieira è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Io però sono Zakaria e cerco un mio stile, non necessariamente devo seguire un modello“.