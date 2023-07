Willy Caballero ha deciso di appendere i guantoni al chiodo per entrare a far parte del Leicester di Maresca: il comunicato

Willy Caballero è entrato a far parte dello staff di Maresca al Leicester, annunciando di conseguenza il ritiro dal calcio giocato.

IL COMUNICATO – – Willy Caballero diventa la quinta aggiunta allo staff dietro le quinte di Enzo Maresca

– L’ex portiere si unisce come vice allenatore

– In precedenza ha giocato per Manchester City, Chelsea e Southampton

Il 41enne argentino arriva come vice allenatore dopo un periodo di 18 mesi come giocatore con il Southampton. Porta con sé una vasta esperienza da una carriera da giocatore che ha attraversato oltre due decenni tra Argentina, Spagna e Inghilterra.

Caballero diventa la quinta aggiunta alla squadra dietro le quinte del manager dopo la nomina dell’allenatore della prima squadra Danny Walker, dell’allenatore dei portieri Michele De Bernardin, del preparatore atletico Marcos Alvarez e dell’analista Javier Molina Caballero.

L’ex portiere e nazionale argentino ha avuto una carriera da giocatore di successo in Inghilterra, rappresentando il Manchester City per tre stagioni dal 2014 e trascorrendo quattro stagioni con il Chelsea. Durante questi periodi ha vinto la Coppa di Lega, la FA Cup, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League.

Ora si unisce alla squadra del Leicester City con i preparativi in ​​corso per l’amichevole pre-campionato in trasferta contro il Northampton Town sabato 15 luglio (calcio d’inizio alle 15:00) e in vista dell’apertura della stagione del campionato in casa contro il Coventry City domenica 6 agosto (12:00). calcio d’inizio).

