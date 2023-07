L’ex bianconero Antonio Cabrini ha detto la sua in merito al trasferimento di Juan Cuadrado dalla Juventus all’Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Cabrini si esprime così su Juan Cuadrado, ex bianconero passato nelle fila dell’Inter:

LE PAROLE- «Che idea mi sono fatto di Cuadrado all’Inter? Quando si parla di Juventus e Inter sembra di parlare sempre di cani e gatti. Vedo che in generale non si dà retta a queste cose quando c’è il calciomercato aperto. Dipende tutto dalle scelte degli allenatori e delle società. Mi incuriosisce pensare a come potrebbe giocare Cuadrado all’Inter o casomai Lukaku alla Juventus».

L'articolo Cabrini: «Cuadrado all'Inter? Sono curioso di vedere una cosa» proviene da Inter News 24.

