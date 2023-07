Cabrini: «Cuadrado Inter e Lukaku Juve? Ho una curiosità». Le dichiarazioni dell’ex gloria dei bianconeri sui due giocatori

Cabrini, ex gloria della Juve, a Tmw Radio è intervenuto sul trasferimento di Cuadrado all’Inter e sul possibile passaggio di Lukaku in bianconero.

CABRINI – «Quando si parla di Juventus e Inter sembra di parlare sempre di cani e gatti. Vedo che in generale non si dà retta a queste cose quando c’è il calciomercato aperto. Dipende tutto dalle scelte degli allenatori e delle società. Mi incuriosisce pensare a come potrebbe giocare Cuadrado all’Inter o casomai Lukaku alla Juventus».

